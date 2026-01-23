Миллион за галочку: экономист описал, как изменится жизнь гренландцев с США

Недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о возможной стоимости Гренландии в $200−250 миллионов, по аналогии с продажей Аляски, вновь подняло вопрос: в какую сумму сегодня обойдется этот гигантский остров для американцев и есть ли у них такие деньги.
Экономист Алексей Зубец в разговоре с aif.ru дал свою оценку.
Золотой стандарт расчета.
Зубец отметил ключевое различие между двумя территориями: Аляска намного меньше Гренландии. Экономист объяснил, как можно было бы вычислить стоимость, исходя из цены Аляски на момент ее продажи.
«Посчитать квадратный метр Аляски в золоте на конец 19 века, потом перевести в нынешний курс золота, умножить на площадь территории Гренландии», — уточнил Зубец, сделав важную оговорку, что золото в реальном исчислении сейчас стоит меньше, чем в XIX веке, по причине изменения технологии добычи.
По этой причине произвести подсчеты по текущему курсу затруднительно, подчеркнул экономист.
Трамп купит Гренландию у гренландцев.
Зубец считает, что реальный сценарий покупки — это сделка не с датским правительством, а напрямую с жителями острова.
«Американцы собираются купить Гренландию у самих жителей острова. Трамп обещал каждому жителю Гренландии по $1 млн за согласие передачи Гренландии Соединенным Штатам», — напомнил экономист.
Исходя из численности населения Гренландии (около 57 тысяч человек), такая сделка обойдется США в $57 миллиардов. Зубец отметил, что даже озвученные ранее аналитиками цифры в $65−77 миллиардов не станут серьезной нагрузкой для американской экономики.
«Я видел оценку и в $65 млрд. Это ни о чем для американского бюджета», — пояснил он.
Гренландцы начнут новую жизнь.
Зубец описал картину возможной сделки: «Условно, гренландцы придут на пункты, которые откроют американцы, им скажут: “Подпишите, вот чек на $1 млн, и подпишите бюллетень, что вы за то, что Гренландия станет американской”. Семья из четырех человек получит $4 млн, это приличные деньги. Народ выстроится в очередь за этими миллионами».
По его мнению, гренландцы с помощью полученных миллионов могли бы кардинально изменить свою жизнь.
«Гренландцы разбогатеют, станут собственниками какой-нибудь недвижимости в США или где-нибудь в Европе, например, в Испании», — сказал экономист.
Альтернативный сценарий владения островом.
Впрочем, газета The Telegraph утверждает, что Трамп может получить контроль не над всем островом, а над отдельными частями Гренландии, которые будут объявлены «суверенными территориями американских военных баз».
Более того, в планах у Трампа размещение элементов американской системы ПРО «Золотой купол» на территории Гренландии.
Журналисты утверждают, что рамочное соглашение по данному вопросу было согласовано лично Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.