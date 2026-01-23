Автоюрист Воропаев: за грязный автомобиль могут лишить прав

«За грязный автомобиль нет никакого наказания. Но если водитель едет на грязном автомобиле, при этом он протер световые приборы и шильдик марки транспортного средства, а регистрационный знак оставил грязным, то в некоторых случаях этого достаточно, чтобы признать, что он использует материалы, которые препятствуют идентификации регистрационного знака. И за это его могут лишить права управления», — пояснил Воропаев.