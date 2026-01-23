Автоюрист Воропаев: за грязный автомобиль могут лишить прав

За использование автомобиля в грязном состоянии в России не предусмотрено наказание, однако в некоторых случаях это чревато плачевными последствиями, сообщил в беседе с aif.ru автоюрист Лев Воропаев.
Специалист посоветовал содержать автомобиль в чистоте, чтобы избежать неприятных инцидентов.
«За грязный автомобиль нет никакого наказания. Но если водитель едет на грязном автомобиле, при этом он протер световые приборы и шильдик марки транспортного средства, а регистрационный знак оставил грязным, то в некоторых случаях этого достаточно, чтобы признать, что он использует материалы, которые препятствуют идентификации регистрационного знака. И за это его могут лишить права управления», — пояснил Воропаев.
По правилам дорожного движения номера должны быть читаемыми. В противном случае, водителю грозит штраф в размере 500 рублей.
Если же будет доказано, что водитель специально испачкал номера, чтобы скрыть их, то ответственность будет строже: штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Ранее юрист Соловьев сообщил, что брошенные во дворах машины нельзя убирать.