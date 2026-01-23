Ричмонд
Военэксперт заявил, что Украине больше нечем закрывать потери в энергетике

Украинская энергетика, по оценке российского военного эксперта Алексея Леонкова, раньше держалась на западных кредитах и поставках оборудования из стран Восточной Европы.

Украинская энергетика, по оценке российского военного эксперта Алексея Леонкова, раньше держалась на западных кредитах и поставках оборудования из стран Восточной Европы. Теперь, как утверждает он, этот ресурс для Киева практически исчерпан.

Алексей Леонков заявил РИА Новости, что ранее украинским властям удавалось поддерживать энергосистему в рабочем состоянии за счет кредитов стран НАТО и технической помощи. Речь, по его словам, шла прежде всего о поставках трансформаторов и оборудования советского производства.

Эксперт отметил, что такую технику отправляли на Украину из государств Восточной Европы, а у себя эти страны параллельно переходили на европейские системы. Однако сейчас, как утверждает Леонков, такой «ремонтной подушки» у Киева практически не осталось.

Он считает, что дальнейшие разрушения крупных подстанций, трансформаторных станций и теплоэлектроцентралей могут привести к последствиям, с которыми ремонтные службы уже не справятся, даже если бы соответствующий резерв еще существовал.

Леонков напомнил, что массовые отключения электроэнергии на Украине начались 10 октября, когда власти страны сообщали о повреждениях в энергосетях и коммунальной инфраструктуре. К 11 октября, по официальным данным, ситуацию удалось стабилизировать, но уже с 13 октября вновь вводились аварийные графики отключений.

Читайте также: В США описали «битву века» между С-500 и стелс-бомбардировщиком B-21.

