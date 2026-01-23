Ричмонд
Минпросвещения России планирует сократить изучение иностранного языка

Минпросвещения РФ планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5−7 классах до 408 часов с 1 сентября. Об этом сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

— С 2026 учебного года Министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5−7 классах с трех часов в неделю до двух. Общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, — цитирует его РИА Новости.

Такая мера нужна для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени, отметил он. В 8-х и 9-х классах иностранный язык будет изучаться три часа в неделю, как и раньше, отметил ректор МПГУ.

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в учебном сезоне-2026/2027 повысили по нескольким предметам. Об этом ранее сообщила член комитета Госдумы по образованию Анна Скрозникова. Так, увеличение коснулось физики, информатики, иностранного языка, истории, биологии и химии.

Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень для сдачи ЕГЭ. Об этом в октябре 2025 года сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.