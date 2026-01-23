Минпросвещения планирует сократить часы изучения иностранных языков в школах

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5−7 классах с трёх часов в неделю до двух, то есть общий объём иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — уточнил Лубков.
По его словам, решение принято для оптимизации учебной нагрузки и более рационального распределения времени учащихся. В 8 и 9 классах уроки иностранного языка сохранят трёхчасовую недельную норму. При этом изучение языков остаётся обязательной частью программы.
Лубков добавил, что сокращение часов позволит перераспределить учебное время и снизить нагрузку на школьников. Министрство просвещения, как уточнял ректор, рассматривает такие меры как способ улучшить качество образования без снижения его содержания.
Ранее в Госдуме предложили повысить стипендии для студентов очной формы обучения до уровня прожиточного минимума, свыше 18 900 рублей в месяц. Инициатива, подготовленная фракцией «Справедливая Россия — За правду», направлена на создание более предсказуемой системы поддержки студентов и снижение финансовой нагрузки на обучающихся. Законопроект предполагает ежегодную индексацию выплат с учётом изменения прожиточного минимума.
