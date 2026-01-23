В России предложили поднять стипендию студентам до 18,9 тысячи рублей

Депутаты Государственной думы внесут законопроект, предлагающий повысить минимальную государственную академическую стипендию для студентов-очников бюджетных отделений до уровня прожиточного минимума на душу населения по всей России, который в настоящее время превышает 18 900 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
Документ будет представлен на рассмотрение палаты в пятницу.
В пояснительной записке к инициативе указывается, что такое повышение создаст более справедливую и предсказуемую систему поддержки учащихся. Как отметил один из авторов проекта, большинство студентов вынуждены совмещать учёбу с работой, причём заработок часто становится приоритетом, что негативно сказывается на качестве образования. Парламентарий также считает необходимым ввести ежегодную индексацию стипендий.
Ранее сообщалось, что Путин продлил до 2030 года проект по реформе высшего образования в России.
