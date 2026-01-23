В России предложили поднять стипендию студентам до 18,9 тысячи рублей

В пояснительной записке к инициативе указывается, что такое повышение создаст более справедливую и предсказуемую систему поддержки учащихся. Как отметил один из авторов проекта, большинство студентов вынуждены совмещать учёбу с работой, причём заработок часто становится приоритетом, что негативно сказывается на качестве образования. Парламентарий также считает необходимым ввести ежегодную индексацию стипендий.