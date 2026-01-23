Вэнс: США имеют право на ресурсы Гренландии из-за защиты Вашингтоном острова

Власти США вновь обратились к вопросу Гренландии. На этот раз речь зашла о ресурсах острова. По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, Вашингтон имеет на них право. Он объяснил это тем, что Соединенные Штаты защищают Гренландию. Так вице-глава государства заявил в интервью Newsmax.