В школах РФ хотят сократить изучение одного предмета: о чем речь

Министерство просвещения России планирует с 1 сентября 2026 года внести масштабные изменения в работу школ, направленные на оптимизацию нагрузки. Ключевым нововведением станет сокращение часов изучения иностранного языка в средних классах.
С начала нового учебного года количество часов иностранного языка в 5−7 классах будет сокращено с трёх до двух в неделю. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в беседе с РИИА Новости.
Таким образом, общий объём программы уменьшится с 510 до 408 часов. По словам ректора, эта мера необходима для рационального перераспределения учебного времени. В 8 и 9 классах преподавание иностранного языка сохранится в прежнем объёме — три часа в неделю. В министерстве подчеркнули, что предмет останется обязательной частью программы.
Параллельно с сентября 2026 года в российских школах планируется вернуть систему оценки поведения учащихся. Эксперимент по её апробации стартовал в сентябре 2025 года в 89 школах из семи регионов страны. Участникам дали на выбор три различные методики оценки. Как поясняют в Минпросвещения, оценка должна способствовать дисциплине.
Ещё одной инициативой, которая может изменить школьный уклад, стало предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова. Он направил обращения министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову с идеей преобразовать должность классного руководителя. Депутат предлагает присвоить им официальный статус наставников и полностью освободить от предметной преподавательской нагрузки.
По замыслу Чернышова, рабочее время таких наставников должно быть сосредоточено исключительно на учениках: отслеживании их психологического состояния, проведении классных часов и организации воспитательных мероприятий.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев развеял миф об отмене ЕГЭ. Музаев отметил, что единый государственный экзамен будет отменен только в том случае, когда появится альтернатива. Он акцентировал, что пока качественной замены госэкзамена нет.