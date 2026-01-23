Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах РФ хотят сократить изучение одного предмета: о чем речь

РИА Новости: Минпросвещения намерено сократить изучение иностранного языка.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения России планирует с 1 сентября 2026 года внести масштабные изменения в работу школ, направленные на оптимизацию нагрузки. Ключевым нововведением станет сокращение часов изучения иностранного языка в средних классах.

С начала нового учебного года количество часов иностранного языка в 5−7 классах будет сокращено с трёх до двух в неделю. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в беседе с РИИА Новости.

Таким образом, общий объём программы уменьшится с 510 до 408 часов. По словам ректора, эта мера необходима для рационального перераспределения учебного времени. В 8 и 9 классах преподавание иностранного языка сохранится в прежнем объёме — три часа в неделю. В министерстве подчеркнули, что предмет останется обязательной частью программы.

Параллельно с сентября 2026 года в российских школах планируется вернуть систему оценки поведения учащихся. Эксперимент по её апробации стартовал в сентябре 2025 года в 89 школах из семи регионов страны. Участникам дали на выбор три различные методики оценки. Как поясняют в Минпросвещения, оценка должна способствовать дисциплине.

Ещё одной инициативой, которая может изменить школьный уклад, стало предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова. Он направил обращения министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову с идеей преобразовать должность классного руководителя. Депутат предлагает присвоить им официальный статус наставников и полностью освободить от предметной преподавательской нагрузки.

По замыслу Чернышова, рабочее время таких наставников должно быть сосредоточено исключительно на учениках: отслеживании их психологического состояния, проведении классных часов и организации воспитательных мероприятий.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев развеял миф об отмене ЕГЭ. Музаев отметил, что единый государственный экзамен будет отменен только в том случае, когда появится альтернатива. Он акцентировал, что пока качественной замены госэкзамена нет.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше