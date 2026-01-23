Эксперт Мкртчян назвал две популярные у россиян страны для секс-туризма

Чаще всего россияне для секс-туризма выбирают два основных направления, сообщил в беседе с aif.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.
Напомним, секс-туризм может включать в себя различные формы сексуальной деятельности: от посещения стриптиз-клубов и эскорт-услуг до участия в секс-турах, организованных специально для этой цели.
Популярными странами в этом направлении для туристов всего мира являются Тайланд, Куба, Турция, Вьетнам, Мексика. У российских туристов, по словам специалиста, список стран чуть уже.
«Как правило, это Таиланд и Индонезия. Примечательно, что Вьетнама уже нет в этом списке», — отметил эксперт.
