Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, пластические спектакли и многое другое

Концерты, пластические спектакли и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
Интерактивный концерт «Музыкальный салон» (12+)
Каждое мероприятие начинается с краткой экскурсии по театру, а между музыкальными номерами посетителей ждут активности, где они станут не просто зрителем, а частью живой истории театра.
Мероприятие пройдет 24 января в 15.00 в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского.
Концерт «Созвездие Баха» (6+)
Программа концерта выстроена о принципу контраста — драматичные образы будут чередоваться с возвышенной лирикой, трагические страницы с радостным ликованием.
Прозвучат произведения И. С. Баха, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Листа, Й. Брамса, М. Регера,
М. Таривердиева.
Исполнитель — лауреат Европейского и Международного конкурсов Яна Юденкова (орган).
Мероприятие пройдет 24 января в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
День студента с джазовым оркестром (6+)
Студенты Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена обладают двойным везением: их наставниками являются музыканты джазового оркестра Иркутской областной филармонии, и в этот вечер они будут играть вместе со своими учителями.
Говорят, что нельзя научить, можно только научиться. С этой точки зрения концерт, приуроченный ко Дню студента, обретает дополнительный смысл, становясь символом передачи знаний и опыта. Ученики не только продемонстрируют свои достижения, но и погрузятся в атмосферу совместного творчества с опытными музыкантами, ведь джазовая музыка, как известно, музыка ансамблевая.
Мероприятие пройдет 24 января в 18.00 в Иркутской областной филармонии.
«Не ©только Бах». Даниэль Зарецкий (6+)
За свою творческую биографию маэстро Даниэль Зарецкий исполнил всего «органного Баха» и эту программу он построил вокруг Вселенной, имя которой — Иоганн Себастьян Бах.
Наряду с произведениями немецкого гения горожан ждет встреча с музыкой для органа, которая звучала в Парижских соборах и дворцах. В ней присутствуют особый торжественный колорит, экспрессия и театральность. В концерте вы услышите сочинения французских композиторов
Мероприятие пройдет 25 января в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
Пластический спектакль «Детали» (16+)
Спектакль «Детали» — это не только размышление о нашей жизни, но и призыв к тому, чтобы ценить и уважать каждую маленькую деталь в нашей жизни. Ведь именно они делают нас уникальными и неповторимыми.
Мероприятие пройдет 25 января в 19.00 в Театре танца Владимира Лопаева «PROдвижение».
Концерт «Высоцкий» (16+)
Мероприятие стало доброй традицией, объединяя поклонников творчества выдающегося артиста и поэта Владимира Высоцкого. Иркутские музыкальные коллективы исполнят любимые композиции, передавая атмосферу искренности и глубины, присущую песням великого мастера.
Мероприятие пройдет 25 января в 19.00 в КДЦ «Художественный».