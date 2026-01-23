«Трухлявый пень» по рецепту СССР: Когда бабка его готовила, дед забывал про болячки и просил третий кусок

Запах свежеиспечённого пирога, разливающийся по квартире. Гости, застывшие с чашками в руках, не в силах оторваться от десерта. Эти картины ушли вместе с эпохой, когда варенье закатывали на зиму банками, а рецепты записывали в потрёпанные тетрадки. «Трухлявый пень» был символом того времени, когда из простых продуктов умели создавать чудеса. Испеките этот пирог — и вы поймёте, почему он был так любим. Возможно, именно он станет вашим секретным оружием, когда нужно будет быстро накрыть стол к чаю. Если вы любите советские рецепты, будет не лишним оценить рецепт того самого пирожного «Картошка» как из детства. Готовим по-советски — не из печенья, а из бисквита.