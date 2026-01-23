«Трухлявый пень» по рецепту СССР: Когда бабка его готовила, дед забывал про болячки и просил третий кусок

Сегодня, 23 января, отмечается День пирога — праздник, который объединяет всех любителей домашней выпечки. В этот день принято печь что-то особенное, вспоминать семейные рецепты и делиться ими с близкими. Мы решили вернуть из забвения легендарный советский десерт, который когда-то был в каждом доме, а сегодня почти исчез. Этот пирог спасал репутацию наших бабушек, когда гости появлялись внезапно, а на столе не было ничего к чаю.
«Трухлявый пень» — палочка-выручалочка советских хозяек.
Представьте: звонок в дверь, на пороге родственники или соседи, которые заглянули «на минутку попить чаю». Паника? Ни в коем случае! Советская хозяйка спокойно приглашала гостей, усаживала их за стол и исчезала на кухне ровно на полчаса. За это время она успевала сотворить настоящее чудо — пирог с забавным названием «Трухлявый пень». Название вызывало смех и недоумение, но стоило попробовать первый кусок, как все вопросы исчезали.
Влажный, нежный, ароматный десерт получался из трёх яиц и банки варенья, которое простояло на полке всю зиму. Яблочное, вишнёвое, смородиновое — любое шло в дело. Пока гости рассказывали новости, квартира наполнялась невероятным запахом свежей выпечки. К моменту, когда разливали чай, на столе уже красовался румяный пирог, от которого шёл пар. Никто не верил, что это приготовлено за полчаса из подручных продуктов. Секрет был в простоте: никаких сложных техник, дорогих ингредиентов или многочасовой возни. Просто честный домашний вкус, который невозможно было купить ни в одном магазине.
Что понадобится для легендарного пирога.
Ингредиенты настолько простые, что наверняка найдутся на любой кухне. Никаких экзотических компонентов, дорогих орехов или импортного шоколада — именно эта доступность делала «Трухлявый пень» любимцем каждой советской семьи.
Яйца — 3 штуки;Сахар — 100 граммов;Варенье — 1 стакан (250 граммов, подойдёт любое);Мука — 150 граммов;Разрыхлитель — 11 граммов (1 пакетик);Ванильный сахар — 1 пакетик;Соль — треть чайной ложки;Растительное масло для смазывания формы.
Готовим пирог по легендарному рецепту СССР.
Процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар. Главное — соблюдать последовательность действий и не торопиться.
Шаг 1. Разделяем яйца и взбиваем белки. Разделите три яйца на белки и желтки. Белки отправьте в чистую сухую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером до крепких белых пиков. Шаг 2. Работаем с желтками. В отдельной миске соедините желтки со ста граммами обычного сахара и ванильным сахаром. Взбивайте три-четыре минуты, пока масса не посветлеет и не увеличится в объёме. Шаг 3. Соединяем белки и желтки. Аккуратно столовой ложкой начинайте вводить взбитые белки в желтковую массу. Движения должны быть плавными, снизу вверх, чтобы не разрушить воздушную структуру. Шаг 4. Добавляем варенье. Влейте в тесто стакан варенья и перемешайте до однородности. Если в варенье попадаются крупные кусочки фруктов или ягод, это только добавит пирогу шарма.
Шаг 5. Вводим муку с разрыхлителем. В отдельной ёмкости смешайте сто пятьдесят граммов муки с разрыхлителем. Постепенно, порциями, всыпайте эту смесь в тесто, продолжая аккуратно перемешивать. Шаг 6. Подготавливаем форму. Форму для выпекания диаметром двадцать четыре сантиметра смажьте растительным маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто и разровняйте поверхность. Шаг 7. Выпекаем. Духовку разогрейте до ста восьмидесяти градусов и отправьте туда форму на тридцать-тридцать пять минут. Главное правило: первые двадцать минут не открывайте дверцу духовки! Шаг 8. Проверяем готовность. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой: проткните центр пирога и, если она выйдет сухой, доставайте. Дайте пирогу остыть в форме минут десять, затем переложите на блюдо.
Запах свежеиспечённого пирога, разливающийся по квартире. Гости, застывшие с чашками в руках, не в силах оторваться от десерта. Эти картины ушли вместе с эпохой, когда варенье закатывали на зиму банками, а рецепты записывали в потрёпанные тетрадки. «Трухлявый пень» был символом того времени, когда из простых продуктов умели создавать чудеса. Испеките этот пирог — и вы поймёте, почему он был так любим. Возможно, именно он станет вашим секретным оружием, когда нужно будет быстро накрыть стол к чаю. Если вы любите советские рецепты, будет не лишним оценить рецепт того самого пирожного «Картошка» как из детства. Готовим по-советски — не из печенья, а из бисквита.
