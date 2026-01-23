Ричмонд
В Башкирии усилят контроль за снегоходами и квадроциклами в охотничий сезон

В республике пресекают нарушения правил охоты и эксплуатации техники.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии усилят контроль за снегоходами и квадроциклами охотников. В 2025 году проведено более 3 тысяч рейдов, проверены тысячи человек.

По итогам выявлено 120 нарушений правил охоты и много случаев неправильной эксплуатации техники. Материалы по 20 эпизодам переданы в следствие, по всем возбуждены уголовные дела.

Особое внимание в рейдах уделяют незаконной добыче животных с использованием транспорта. Совместные зимние операции, такие как «Снегоход», стали регулярной практикой.

