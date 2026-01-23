Столетию Охотского округа посвятят 100 страниц новой книги

В честь векового юбилея Охотского округа готовится к выпуску эксклюзивное подарочное издание, которое станет важным вкладом в сохранение исторического и культурного наследия региона. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Издание представит собой тщательно подготовленный иллюстрированный альбом, объединяющий хронологию ключевых событий в истории округа, уникальные архивные фотографии и документы, рассказы о выдающихся земляках, внесших вклад в развитие территории, этнографические материалы о коренных народах и современные достижения и перспективы самого северного округа Хабаровского края.
Книга будет выполнена в премиальном оформлении формата А4 с твердым переплетом, бумагой высокого качества, полноцветными иллюстрациями. Книгу выпустят тиражом 600 экземпляров, сто из которых будут в подарочных футлярах.
В состав редакционной коллеги вошли представители администрации округа, краеведческого музея, редакции местной газеты «Охото-эвенская правда».
Издание призвано увековечить память о важнейших вехах в истории Охотского округа, познакомить широкую аудиторию с уникальным наследием края. Книга станет ценным подарком для почетных гостей и жителей округа в юбилейный год.
Выход книги запланирован на осень в рамках праздничных мероприятий, посвященных юбилею. Она станет не только памятным сувениром, но и серьезным справочным ресурсом для историков, краеведов и всех, кто интересуется судьбой Охотского округа.