В Красноярске обнаружили нелегальный пансионат для пожилых граждан

Следователи возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав инвалидов и пожилых граждан в нелегальном пансионате в Красноярске. Речь идет как минимум об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Проверяется информация о жестоком обращении с людьми.