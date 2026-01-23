Ричмонд
В Красноярске обнаружили нелегальный пансионат для пожилых граждан

Следователи возбудили уголовное дело в связи с нарушением прав инвалидов и пожилых граждан в нелегальном пансионате в Красноярске. Речь идет как минимум об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Проверяется информация о жестоком обращении с людьми.

Источник: Российская газета

Пансионат на улице Академика Киренского привлек внимание правоохранителей после публикаций СМИ.

По предварительным данным, работники учреждения применяли к постояльцам физическую силу. Кроме того, пожилые люди не получали необходимую медицинскую помощь, санитарно-эпидемиологические нормы в помещениях не соблюдались.

Сотрудники СК выясняют подробности о работе частного заведения, сообщили в региональном главке ведомства.

По информации краевой прокуратуры, у владельцев пансионата нет разрешений на соответствующую деятельность. Решается вопрос о временном размещении 19 клиентов учреждения.