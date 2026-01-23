Свердловская область достигла пика лютых морозов, но спасение не за горами

По прогнозу, в начале следующей недели будет преобладать температура около −20 градусов, а к концу недели столбик термометра поднимется до −7…12 градусов. «Сильных снегопадов в последние числа января не ожидается, но снежку будет подбавлять — не каждый день и понемногу», — добавил Шувалов.