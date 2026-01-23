Свердловская область достигла пика лютых морозов, но спасение не за горами

Конец января обещает быть теплее середины.
Аномальные морозы в Свердловской области достигли пика, но уже на следующей рабочей неделе погода изменится и потеплеет. Как будут развиваться события в последние восемь дней января, URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В пятницу и субботу, 23−24 января, область пройдет сквозь самые сильные холода, когда по ночам температура может понижаться до — 35…37 градусов. Но с воскресенья начнется постепенное ослабление морозов, которое будет идти практически до конца месяца», — пояснил синоптик.
По прогнозу, в начале следующей недели будет преобладать температура около −20 градусов, а к концу недели столбик термометра поднимется до −7…12 градусов. «Сильных снегопадов в последние числа января не ожидается, но снежку будет подбавлять — не каждый день и понемногу», — добавил Шувалов.