Отмены и задержки рейсов: обстановка в аэропортах страны 23 января

Обстановка в аэропортах страны утром 23 января.
Ночью 23 января обстановка в аэропортах России оставалась спокойной. Большинство аэропортов работали в штатном режиме, без задержек и отмен рейсов. Однако некоторые вылеты все же перенесли и отменили, а небо над одной воздушной гаванью закрыто до сих пор. Об обстановке в аэропортах России 23 января — в материале URA.RU.
Ограничения в аэропортах России 23 января.
Ночью в пятницу небо закрыли над аэропортом Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале. Ограничения были введены в 2:28 мск.
По состоянию на 7:00 мск, небо над Пензой по-прежнему закрыто. Как отмечает представитель Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Москвы.
По данным онлайн-табло, 23 января в аэропорту Шереметьево задержка отмечена у рейса в Пхукет. Самолет, который должен был вылететь в 02:15, отправится лишь в 07:00, что увеличивает время ожидания пассажиров почти на пять часов.
С опозданием также отправится рейс в Сочи: вылет, запланированный на 06:20, перенесен на 07:05. Аналогичная ситуация у рейса в Чебоксары — самолет должен был вылететь в 06:45, однако отправление отложено до 07:05.
Задержка зафиксирована и у рейса в Грозный. Самолет, запланированный к вылету в 08:10, отправится только в 09:10, что означает перенос рейса на один час.
Позже запланированного времени вылетит рейс в Нальчик: вместо 10:40 самолет отправится в 11:05.
Кроме того, значительная задержка отмечена у международного рейса в Абу-Даби. Самолет, который должен был вылететь в 12:30, перенесен на 14:40 — задержка составит более двух часов.
По данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, 23 января задержка отмечена у рейса в Сочи, который должен был вылететь в 08:10. Отправление перенесено на 08:30, задержка составила около 20 минут.
Неопределенный статус зафиксирован у рейса в Наманган (03:10), по которому на момент обновления табло отсутствовала актуальная информация о времени вылета.
Также без актуального статуса остаются рейсы в Ош (22:45) и Душанбе (23:00), что может свидетельствовать о возможных изменениях в расписании. Кроме того, отменен рейс в Кызыл, запланированный на 21:55.
В остальном расписание вылетов в Домодедово остается стабильным: подавляющее большинство рейсов выполняется в соответствии с графиком.
По данным онлайн-табло аэропорта Внуково на 23 января, наиболее значительная задержка отмечена у рейса в Фергану (HY 9628), который должен был вылететь в 01:50. Отправление перенесено на 14:00 — задержка составляет более 12 часов.
Задержан рейс в Дубай (FZ 970, EK 2145), запланированный на 06:55. Вылет перенесен на 07:25. Также:
Рейс в Дубай (UT 715), назначенный на 08:40, вылетит с задержкой — в 09:10.Рейс в Душанбе (UT 801), запланированный на 08:50, перенесен на 09:55.Рейс в Ош (KA 556), который должен был отправиться в 10:40, задержан до 13:10.Рейс в Махачкалу (DP 189), запланированный на 12:40, перенесен на 13:30.Отменен рейс в Ямбург (4G 451), который должен был вылететь в 03:45.Без актуального статуса остается рейс в Надым (4G 913), запланированный на 03:50.
Аэропорт Санкт-Петербурга.
По данным онлайн-табло аэропорта Пулково на 23 января, утренний рейс в Минеральные Воды отменен: самолет должен был вылететь в 08:15, однако отправление не состоится.
Без актуальной информации о статусе остается рейс в Геленджик, запланированный на 07:00. С задержкой отправится рейс в Казань: вылет, назначенный на 11:50, перенесен на 14:50.
Без актуальной информации о статусе остается рейс во Владивосток: самолет должен был вылететь в 12:10. Существенная задержка зафиксирована у рейса в Андижан: вылет, запланированный на 13:05, перенесен на 17:40.
Наиболее длительная задержка отмечена у рейса в Якутск: самолет должен был вылететь в 15:15, однако отправление перенесено на 01:00 24 января.
Аэропорт Екатеринбурга.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово на 23 января, существенная задержка отмечена у рейса в Шарджу: самолет, запланированный на 01:55 22 января, отправился только в 10:00 23 января. Аналогичная ситуация сложилась с рейсом на Пхукет — вылет, назначенный на 23:10 22 января, был перенесен на 09:40 23 января.
С задержкой отправился рейс в Санкт-Петербург: самолет, который должен был вылететь в 06:15, отправился в 09:15. Также задержан рейс в Шарм-эль-Шейх — вместо 06:55 он вылетел в 10:00.
Значительная задержка зафиксирована у рейса в Москву: вылет, запланированный на 07:00, перенесен на 15:15. С опозданием отправился рейс в Дубай — самолет, назначенный на 08:00, вылетел в 08:45. Отменен рейс в Минеральные Воды, который должен был вылететь в 08:45.
С небольшим опозданием отправился рейс в Санкт-Петербург: вылет, назначенный на 10:05, перенесен на 10:25. Без актуальной информации о статусе остается рейс в Санкт-Петербург, запланированный на 12:50.
С задержкой отправится рейс в Махачкалу: вылет, назначенный на 12:55, перенесен на 14:40. Также задержан рейс в Оренбург — вместо 13:30 самолет вылетит в 15:00.
Аэропорт Сочи.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 23 января, утренний рейс в Ереван вылетел раньше запланированного времени: самолет должен был отправиться в 08:00, однако вылет состоялся в 07:00.
Существенная задержка отмечена у рейса в Нижний Новгород: самолет, запланированный на 12:20, отправится только в 16:10. С опозданием отправится рейс в Москву: вылет, назначенный на 16:55, перенесен на 18:15.
В целом большинство рейсов в аэропорту Сочи выполняются по расписанию, а изменения в графике касаются отдельных направлений и носят точечный характер.