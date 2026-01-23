Отмены и задержки рейсов: обстановка в аэропортах страны 23 января

Рейс в Дубай (UT 715), назначенный на 08:40, вылетит с задержкой — в 09:10.Рейс в Душанбе (UT 801), запланированный на 08:50, перенесен на 09:55.Рейс в Ош (KA 556), который должен был отправиться в 10:40, задержан до 13:10.Рейс в Махачкалу (DP 189), запланированный на 12:40, перенесен на 13:30.Отменен рейс в Ямбург (4G 451), который должен был вылететь в 03:45.Без актуального статуса остается рейс в Надым (4G 913), запланированный на 03:50.