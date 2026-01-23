В Ачинске спасли обессиленную косулю

Все произошло в четверг, 22 января. Специалисты Ачинского поисково-спасательного отряда оперативно отреагировали на вызов и выехали по указанному очевидцами адресу.
«Обессиленное животное нашли в кустах. Молодая косуля была настолько слаба, что даже не могла подняться на ноги», — рассказали в КГКУ «Спасатель».
Спасатели бережно достали животное из кустов и доставили косулю в Ачинский отдел ветеринарии, где ей будет оказана квалифицированную помощь.
