В Ачинске спасли обессиленную косулю

В Ачинске неравнодушные люди заметили на улице обессиленную косулю и сообщили об этом спасателям.

Источник: КГКУ «Спасатель»

Все произошло в четверг, 22 января. Специалисты Ачинского поисково-спасательного отряда оперативно отреагировали на вызов и выехали по указанному очевидцами адресу.

«Обессиленное животное нашли в кустах. Молодая косуля была настолько слаба, что даже не могла подняться на ноги», — рассказали в КГКУ «Спасатель».

Спасатели бережно достали животное из кустов и доставили косулю в Ачинский отдел ветеринарии, где ей будет оказана квалифицированную помощь.

Напомним, ранее в Шарыповском округе Красноярского края двое инспекторов ДПС спасли сбежавшего из хлева ягненка.