Борщ — для больных: эксперт сказал, где считают странными туристов из РФ

В преддверии нового туристического сезона разгораются споры о том, где российских путешественников ждут, а где к ним относятся с предубеждением.
Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в эксклюзивной беседе с aif.ru разрушил главный стереотип и объяснил, что определяет отношение к туристу в любой точке мира.
Иностранцы ценят русскую кухню, но не все ее понимают.
Эксперт затронул и кулинарные предпочтения. Оказывается, иностранцы с интересом пробуют русскую кухню, но некоторые наши привычки их удивляют.
«Иностранцы, на самом деле, едят почти все блюда русской кухни. Любят, например, русский борщ и супы в целом, но, с другой стороны, суп в той же Европе воспринимают как блюдо, которое нужно есть, когда ты заболел», — рассказал Мкртчян.
По его словам, жители Кипра, Греции, Италии и Испании не понимают, что суп для россиян — это повседневная еда, а не лекарство. Вкусы, впрочем, у всех разные: «Русские пельмени китайцы, например, будут есть, а греки — скорее нет».
Паспорт не имеет значения, важны только ваши поступки.
По словам специалиста, на отношение больше влияет не национальность, а поведение человека.
«В большинстве стран, где я был, люди смотрят в первую очередь на человека, а не на его паспорт», — заявил Мкртчян.
Эксперт привел яркий пример: «Вы можете быть россиянином, хорошим, порядочным человеком, приедете в Италию и к вам будет хорошее отношение. А можете быть французом, но алкоголиком и дебоширом, и к вам будут плохо относиться», — сказал Мкртчян.
Рейтинг стран — это обманчивое впечатление.
Часто можно услышать, что лучше всего к россиянам относятся в Турции и Египте из-за массового турпотока. Но и здесь не все так однозначно.
«Говорят, что к россиянам хорошо относятся в тех странах, где их больше. То есть в Египте и Турции. Но это не всегда так. Есть, например, египтяне, которые не очень хорошо к россиянам относятся», — пояснил Мкртчян.
Обратная ситуация, по его словам, складывается на далеких Фиджи, где российских туристов единицы, но относятся к ним «великолепно». Это доказывает, что гостеприимство определяют не цифры статистики, а культура общения.
Отношение могут изменить даже за 24 часа.
Самое интересное заявление эксперта касается того, как быстро может меняться восприятие туриста. Оно не статично и часто сводится к поведению «в моменте».
«Если человек сегодня дебоширит и ведет себя не очень хорошо, к нему будут относиться соответствующим образом. А на следующий день он проснулся, протрезвел и ведет себя порядочно — тогда его снова начинают любить», — отметил специалист.
Это значит, что репутацию можно испортить одним вечером, но также ее можно и быстро восстановить цивилизованным поведением. Не любят за границей, по словам Мкртчяна, именно шумных людей, устраивающих беспорядки.
Образ российского туриста за рубежом формирует не страна в его паспорте, а его личные действия, подчеркивает специалист.