Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США завершили процедуру выхода из ВОЗ, не оплатив долг в 260 миллионов долларов

США официально завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — при этом власти страны не оплатили задолженность в размере 260 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на документы организации.

США официально завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — при этом власти страны не оплатили задолженность в размере 260 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на документы организации.

Вашингтон вышел из ВОЗ 22 января — это произошло ровно через год после того, как исполнительный указ американского лидера Дональда Трампа вступил в силу. Согласно данным организации, общая сумма долга США составляет около 260 миллионов долларов, добавили в агентстве.

Вечером 18 декабря президент США также подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрена помощь Украине на сумму 400 миллионов долларов. Документ включает финансирование программы закупок нового вооружения Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

Кроме того, американский лидер подписал указ о разрешении применения смертной казни в Вашингтоне. Решение вступило в силу в округе Колумбия, которым управляет Конгресс.

10 января Дональд Трамп также подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы. Деньги, вырученные от продажи нефти, являются «суверенной собственностью правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах на хранении».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше