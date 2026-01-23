США завершили процедуру выхода из ВОЗ, не оплатив долг в 260 миллионов долларов

США официально завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — при этом власти страны не оплатили задолженность в размере 260 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на документы организации.
Вашингтон вышел из ВОЗ 22 января — это произошло ровно через год после того, как исполнительный указ американского лидера Дональда Трампа вступил в силу. Согласно данным организации, общая сумма долга США составляет около 260 миллионов долларов, добавили в агентстве.
Вечером 18 декабря президент США также подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрена помощь Украине на сумму 400 миллионов долларов. Документ включает финансирование программы закупок нового вооружения Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
Кроме того, американский лидер подписал указ о разрешении применения смертной казни в Вашингтоне. Решение вступило в силу в округе Колумбия, которым управляет Конгресс.
10 января Дональд Трамп также подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы. Деньги, вырученные от продажи нефти, являются «суверенной собственностью правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах на хранении».