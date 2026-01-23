США завершили процедуру выхода из ВОЗ, не оплатив долг в 260 миллионов долларов

США официально завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — при этом власти страны не оплатили задолженность в размере 260 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в Bloomberg, ссылаясь на документы организации.