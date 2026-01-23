Виктория Бекхэм стала мемом из-за танца на свадьбе сына

Дизайнер Виктория Бекхэм в последние дни неожиданно стала интернет-мемом. Поводом стал семейный конфликт вокруг свадьбы ее сына Бруклина и Николы Пельтц, после которого в Сети начали массово обсуждать ее поведение на торжестве.
Пользователи стали публиковать и распространять шуточные ролики, в том числе созданные с помощью искусственного интеллекта, где Викторию Бекхэм изображают танцующей на свадьбе сына в нарочито утрированном и провокационном стиле. Эти видео быстро разошлись по соцсетям и усилили волну обсуждений.
Причиной мемов стали откровения Бруклина Бекхэма, который дал понять, что на свадьбе его мать вмешалась в запланированный первый танец молодоженов. По его словам, вместо танца с женой ему пришлось выйти на сцену с матерью, что он воспринял как унижение и нарушение личных границ.
Бруклин дал понять, что с детства чувствовал давление из-за знаменитой фамилии и стремления родителей поддерживать образ «идеальной семьи». В деталях этого скандала разбиралась «Вечерняя Москва».