В Госдуме предлагают возродить молочные кухни во всех регионах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выдача через молочные кухни бесплатного питания для детей, беременных и кормящих женщин должна быть федеральной мерой поддержки и работать в каждом регионе.

Источник: НИА Красноярск

Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Первое, что необходимо делать — возвращать, чтобы везде в регионах были молочные кухни. Чтобы государство следило за качеством, и чтобы беременные мамочки и детки до 3 лет получали качественное, нормальное, здоровое питание. Для детей с аллергией нужно отдельное питание».

По словам парламентария, «с 2000-х годов молочные кухни отдали на откуп регионам», после чего во многих местах они были заменены денежными выплатами, на которые «нормальное, качественное питание купить невозможно».