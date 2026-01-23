В Госдуме предлагают возродить молочные кухни во всех регионах

Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Первое, что необходимо делать — возвращать, чтобы везде в регионах были молочные кухни. Чтобы государство следило за качеством, и чтобы беременные мамочки и детки до 3 лет получали качественное, нормальное, здоровое питание. Для детей с аллергией нужно отдельное питание».
По словам парламентария, «с 2000-х годов молочные кухни отдали на откуп регионам», после чего во многих местах они были заменены денежными выплатами, на которые «нормальное, качественное питание купить невозможно».