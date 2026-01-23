«Не только на границе». Белорусская таможня получила новые полномочия, связанные с проверкой документов

В Беларуси таможенники получили новые права. Соответствующий указ, совершенствующий деятельность таможенных органов подписал 22 января президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В итоге у таможенных органов Беларуси появилось право проверять разрешения у иностранных перевозчиков не только на границе, но и на территории страны — в пунктах таможенного оформления. Теперь так называемые «дазволы» на проезд по Беларуси у иностранных перевозчиков таможенники будут проверять и внутри страны.
Раньше автомобильный контроль таможенные органы осуществляли только на границе.
