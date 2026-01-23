Жители Петропавловска-Камчатского прорыли 10-метровый тоннель в снегу

Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: были отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняло даже выход из зданий.