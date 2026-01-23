Жители Петропавловска-Камчатского прорыли 10-метровый тоннель в снегу

Жители Петропавловска-Камчатского прорыли в снегу тоннель длиной около десяти метров, чтобы попасть в спортзал. Кадры с необычным проходом появились в социальных сетях.
На опубликованном видео видно, как молодые люди в непогоду продолжают тренировки и самостоятельно расчищают путь к засыпанному снегом помещению. Снежный тоннель позволяет им добраться до зала.
В подписи к ролику отмечается, что полуостров все еще приходит в себя после мощного циклона.
В соцсетях также появлялись видео, на которых жители Камчатки откапывают автомобили из сугробов высотой до двух этажей, передает Telegram-канал Amur Mash.
Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: были отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняло даже выход из зданий.