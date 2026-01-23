Ричмонд
Политолог Дудаков назвал возможных преемников Трампа

Ситуация с вероятными преемниками американского лидера Дональда Трампа за первый год второй каденции никак не поменялась. Такое мнение в пятницу, 23 января, выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Согласно проведенным опросам, среди всех кандидатов с колоссальным отрывом лидирует вице-президент США Джей Ди Вэнс. Эксперт отметил, что если бы выборы прошли завтра, то политик точно одержал бы победу.

За второе место сейчас соревнуются государственный секретарь США Марко Рубио и губернатор штата Флорида Рон Десантис. У них обоих порядка 10−15 процентов голосов. По мнению политолога, основная борьба на выборах развернется за место вице-президента. На этот пост могут претендовать разные фигуры.

— Это может быть Марко Рубио. У него год начался довольно успешно, учитывая, что он заведовал операцией по захвату Николаса Мадуро, и сейчас Куба и Венесуэла превращаются в его карманный проект. А может быть Кристи Ноэм, нынешняя глава министерства внутренней безопасности США, — цитирует Дудакова Lenta.ru.

Кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Алхименков, в свою очередь, считает, что новым лидером США с высокой долей вероятности может стать Дональд Трамп — младший.

