Политолог Дудаков назвал возможных преемников Трампа

— Это может быть Марко Рубио. У него год начался довольно успешно, учитывая, что он заведовал операцией по захвату Николаса Мадуро, и сейчас Куба и Венесуэла превращаются в его карманный проект. А может быть Кристи Ноэм, нынешняя глава министерства внутренней безопасности США, — цитирует Дудакова Lenta.ru.