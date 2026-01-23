Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ сбито 12 украинских дронов

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.

Срочная новость.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.