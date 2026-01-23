Над регионами РФ сбито 12 украинских дронов

Срочная новость.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
