Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по двум улицам перекроют в Хабаровске со следующей недели

В течение нескольких месяцев там будут вестись работы.

Источник: Хабаровский край сегодня

С последней недели января и на несколько месяцев будут перекрыты участки дорог в Хабаровске. Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» уже рассказывало о планируемых работах по улице Святителя Иннокентия и по улице Шкотова.

Напоминаем, что с 27 января и до 27 апреля будет перекрыт участок дороги Святителя Иннокентия от улицы Кавказской до административного здания напротив дома № 24/1 на улице Тургенева. Здесь будут выносить магистральную водопроводную линию.

А с 30 января и до 6 марта из-за строительства новой теплотрассы перекроют движение автомобильного транспорта по улице Шкотова.

Проезжая часть будет полностью перекрыта на участке от строящейся группы жилых домов в районе пересечения улиц Шкотова и Приморской до торгового центра Rich Family. После укладки магистральной водопроводной линии подрядчик должен также обеспечить новое покрытие дороги.