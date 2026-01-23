Студентам Башкирии напомнили, как оформляется и оплачивается учебный отпуск

Оплатить учебный отпуск работодатель обязан не позднее трёх календарных дней до его начала согласно требованиям ст. 136 ТК РФ. Оплачивается он по правилам, предусмотренным для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска. Работнику сохраняется средний заработок при обучении по очно-заочной или заочной форме на период учебного отпуска. Если учёба очная, то отпуск не оплачивается. В этом случае, как и при получении второго или последующего образования соответствующего уровня, сотруднику по согласованию с работодателем может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск либо отпуск без сохранения заработной платы.