Студентам Башкирии напомнили, как оформляется и оплачивается учебный отпуск

Как раз сейчас многие из них сдают сессию, находясь в учебном отпуске. Многие, но не все: кому-то отказались его предоставлять. Трудовые права работников-студентов разъясняет заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова.
«Сотрудник, совмещающий работу с заочным обучением, имеет право на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты, если получает образование соответствующего уровня впервые, обучается успешно, а образовательная организация имеет государственную аккредитацию. Для оформления учебного отпуска необходимо подать заявление и приложить справку-вызов по установленной форме из образовательной организации», — отметила она.
Зачастую работодатель отказывает в учебном отпуске, ссылаясь на то, что получаемое сотрудником образование непрофильное, сферы деятельности компании никак не касается.
«Но трудовое законодательство, конкретно, ст. 173 ТК РФ, не содержит требований к направленности (профилю) образования. Если соблюдены перечисленные условия касаемо уровня образования, наличия госаккредитации учебного заведения, есть справка-вызов, то отказать работнику в предоставлении учебного отпуска работодатель не вправе. Как обязать его принять заявление? Направить его заказным письмом с уведомлением либо обратиться в курьерскую службу — то есть воспользоваться средствами связи, которые зафиксируют поступление заявления работодателю», — пояснила Оксана Ванскова.
Оплатить учебный отпуск работодатель обязан не позднее трёх календарных дней до его начала согласно требованиям ст. 136 ТК РФ. Оплачивается он по правилам, предусмотренным для оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска. Работнику сохраняется средний заработок при обучении по очно-заочной или заочной форме на период учебного отпуска. Если учёба очная, то отпуск не оплачивается. В этом случае, как и при получении второго или последующего образования соответствующего уровня, сотруднику по согласованию с работодателем может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск либо отпуск без сохранения заработной платы.
Если учебный отпуск совпал с ежегодным, то последний переносится на другое время. Учебный отпуск на время болезни работника не продлевается. Отзыв из него работника, даже по его просьбе, и удержание выплаченных отпускных не допускается.
