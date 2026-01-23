Не купить за миллион: в Гренландии ответили на планы Трампа забрать остров

«Гренландцы не согласятся на это. Жители острова считают, что земля принадлежит всем, как и содержащиеся в ней ресурсы. Поэтому большая ошибка думать, что гренландцев можно убедить деньгами. Нас нельзя купить. Даже если кто-то предложил очень большую сумму, мы не откажемся от бесплатного здравоохранения и образования. Мы не откажемся от того, чтобы быть частью Европы. Мы не откажемся от нашего суверенитета. Мы не хотим быть богатыми в том смысле, как богаты американцы», — сообщила она.