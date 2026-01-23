Не купить за миллион: в Гренландии ответили на планы Трампа забрать остров

Американский лидер Дональд Трамп обдумывает идею о выплате жителям Гренландии по 1 миллиону долларов за согласие присоединить остров к США.
Изначально речь шла о 100 тыс. долларов, при этом жители скептично настроены даже после увеличения суммы выплаты в 10 раз. Живущая в Гренландии россиянка Алена Кохлер (Черкашина) рассказала aif.ru, почему гренландцы против присоединения к США.
Отказались от миллиона долларов.
Издание Daily Mail сообщило, что Трамп обдумывает идею о предложении жителям Гренландии по 1 миллиону долларов, если они проголосуют за присоединение к Штатам. Всего на самом крупном острове в миру живут порядка 57 тысяч жителей.
По последним данным, средняя зарплата в Гренландии составляет 2000 долларов США. Это средний уровень дохода по западноевропейским меркам.
Кохлер, комментируя предложение Трампа, отметила, что жители Гренландии не продаются, даже за миллион долларов.
«Гренландцы не согласятся на это. Жители острова считают, что земля принадлежит всем, как и содержащиеся в ней ресурсы. Поэтому большая ошибка думать, что гренландцев можно убедить деньгами. Нас нельзя купить. Даже если кто-то предложил очень большую сумму, мы не откажемся от бесплатного здравоохранения и образования. Мы не откажемся от того, чтобы быть частью Европы. Мы не откажемся от нашего суверенитета. Мы не хотим быть богатыми в том смысле, как богаты американцы», — сообщила она.
Живущая в Гренландии россиянка подчеркнула, что Трамп, вероятно, не до конца понимает характер жителей острова.
«Мы не ценим деньги, культ знаменитостей или поверхностную демонстрацию богатства. Гренландцев нельзя купить. У многих гренландцев есть родственники датчане. Нас связывает многолетняя история взаимоотношений», — отметила она.
«Будем бороться мирно».
По словам живущей в Гренландии россиянки, они намерены бороться с попытками Трампа присоединить остров к Штатам, но будут делать это исключительно мирным путем. А Трампа они намерены «переждать» как плохую погоду.
«Я сомневаюсь, что они согласятся на присоединение, думаю, они будут бороться и сопротивляться за свои права до последнего, но не военным путем. Можно “переждать” срок Трампа, растягивая всякого рода переговоры. Время потянуть могут, чтобы не стать полем боя», — сказала она.
Кохлер живет на острове уже 22 года. В Гренландию россиянка приехала в 2003 году.
«Сложностей, кроме ожидания визы, не было. А вот получение визы заняло почти полгода, так как в Гренландии, кроме шенгенской визы, нужна еще дополнительная гренландская виза», — поделилась россиянка.
Золото и нефть.
Жители острова при этом не исключают, что Трамп может получить доступ к природным ресурсам Гренландии. Эксперты, однако, отмечают, что богатые запасы острова тяжело добывать.
«С точки зрения геологии ресурсы Гренландии можно оценить как значительные, а с точки зрения экономики — как пока “малодоступные”. Гренландия — это богатый ресурсами, но слабо освоенный арктический остров с подтвержденными запасами золота и целого ряда металлов, предполагаемыми, но не реализованными нефтегазовыми возможностями и серьезными экологическими, инфраструктурными и политическими ограничениями на их вовлечение в экономический оборот», — пояснил декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев.
Кроме того, в Гренландии представлены все виды редкоземельных металлов: легкие и тяжелые. На острове залегают неодим и диспрозий (важны для создания мощных постоянных магнитов, используемых в двигателях электромобилей и ветряных турбогенераторах.), тербий (повышает термостойкость магнитов), празеодим (усиливает магнитные свойства).
Ранее политологи назвали истинные цели Трампа в Гренландии.