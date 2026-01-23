Мороз замедлил и парализовал трамваи в Екатеринбурге

Утром движение трамваев вставало дважды.
В Екатеринбурге утром 23 января ограничили скорость трамваев и троллейбусов из-за мороза до −33 градусов. Некоторые составы не выдерживают и встают прямо на путях, рассказали в департаменте транспорта мэрии.
«Информация об ограничении скорости с 05:00 из-за низкой температуры воздуха. Ограничение для трамваев — 25 километров в час, для троллейбусов — 35 километров в час», — пояснили там.
Из-за мороза трамваи уже встали дважды. Изначально вагон сломался перед остановкой «Первомайская» в сторону узла «УрФУ», что привело к задержке движения маршрутов № 4, 12, 16, 18, 23. Позже аналогичная ситуация случилась на перекрестке улиц Радищева — Шейнкмана, за этим последовало опоздание трамваев № 1, 3, 10, 15, 17. На данный момент оба ЧП устранены.