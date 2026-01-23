«Уральские авиалинии» предупредили о возможных задержках в Кольцово из-за мороза

Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с аномально низкими температурами в городе. В настоящее время прием и выпуск воздушных судов в Кольцово осуществляются в штатном режиме.
По данным компании, в Екатеринбурге похолодало до −32°, а ночью на взлетно-посадочной полосе Кольцово была зафиксирована температура −37°. Возможность задержек связана с необходимостью дополнительного обогрева систем самолетов, двигателей и салона. Инженерно-техническая и наземная службы авиакомпании работают в усиленном режиме.
Прошедший четверг стал одним из самых холодных дней XXI века в Екатеринбурге — 22 января среднесуточная температура опустилась до −28,5°, что на 15,2° ниже нормы. Днем 23 января в городе ожидается −24°..-26°, в основном малооблачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 0−5 м/с.