«Уральские авиалинии» предупредили о возможных задержках в Кольцово из-за мороза

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предупредила о возможных небольших отклонениях в расписании рейсов на отправление из Екатеринбурга и прибытие.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с аномально низкими температурами в городе. В настоящее время прием и выпуск воздушных судов в Кольцово осуществляются в штатном режиме.

По данным компании, в Екатеринбурге похолодало до −32°, а ночью на взлетно-посадочной полосе Кольцово была зафиксирована температура −37°. Возможность задержек связана с необходимостью дополнительного обогрева систем самолетов, двигателей и салона. Инженерно-техническая и наземная службы авиакомпании работают в усиленном режиме.

Прошедший четверг стал одним из самых холодных дней XXI века в Екатеринбурге — 22 января среднесуточная температура опустилась до −28,5°, что на 15,2° ниже нормы. Днем 23 января в городе ожидается −24°..-26°, в основном малооблачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 0−5 м/с.