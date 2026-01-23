Топливо в Ростовской области подорожало за год на 6,9%

По данным Росстата, розничная цена на автомобильный бензин в Ростовской области за год выросла в среднем на 6,9% (плюс 4,28 ₽) Если в начале 2025 года литр топлива стоил 62,46 рубля, то к началу 2026 года его цена достигла 66,74 рубля.
Наиболее заметный рост отмечен у дизельного топлива, которое подорожало на 11,3% — с 55,90 до 62,19 рубля за литр. Среди марок бензина самые высокие темпы роста показал АИ-95: его цена увеличилась на 11,7%, поднявшись с 80,91 до 90,39 рубля. Бензин марки АИ-92 стал дороже на 11,2%, поднявшись с 62,08 до 69,01 рубля. Стоимость бензина премиум-класса АИ-98 и выше выросла на 8,9% — с 65,96 до 71,84 рубля за литр.
