Беспорядки на футбольном матче в Европе: как фанаты сорвали старт еврокубковой игры

Матч «Утрехта» и «Генка» в Лиге Европы 22 января 2026 года начался с 50-минутной задержкой из-за беспорядков болельщиков на гостевой трибуне. Полиция удалила фанатов, проникших без билетов. «Генк» выиграл 2:0 и поднялся на 10-е место, а «Утрехт» (1 очко) лишился шансов на плей-офф.
Матч седьмого, предпоследнего тура основного этапа Лиги Европы между нидерландским «Утрехтом» и бельгийским «Генком», запланированный на 22 января 2026 года в Утрехте, стартовал с опозданием более чем на 50 минут. Причиной задержки стали беспорядки на гостевой трибуне, вызванные поведением болельщиков. Об этом сообщили официальные представители футбольного клуба «Утрехт» через социальную сеть X.
По информации нидерландского издания AD, несколько фанатов проникли на трибуны без билетов, что спровоцировало вмешательство полиции. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры по обеспечению безопасности и начали выводить отдельных бельгийских болельщиков со стадиона. Впоследствии всех зрителей с гостевого сектора удалили с арены.
Несмотря на инцидент, встреча всё же состоялась и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 54-й минуте счёт открыл Закария Эль-Уахди, а на 83-й минуте Дан Хейманс удвоил преимущество «Генка», реализовав пенальти.
После этого поражения «Утрехт» остался на последнем, 34-м месте в общей турнирной таблице основного этапа, имея в активе лишь одно очко после семи туров. Команда официально лишилась математических шансов на выход в плей-офф. «Генк», напротив, набрав 13 очков, поднялся на десятое место и сохранил перспективы продолжения борьбы в турнире.
В заключительном, восьмом туре основного этапа «Утрехт» 29 января 2026 года сыграет на выезде против шотландского «Селтика», а «Генк» в тот же день примет шведский «Мальмё».
На данный момент определились шесть команд, которые уже не могут претендовать на участие в плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы. Среди них — австрийский «Штурм» (4 очка), шотландские «Рейнджерс» (4), французская «Ницца» (3), «Утрехт» (1), «Мальмё» (1) и израильский «Маккаби Тель-Авив» (1).
Согласно формату соревнований, восемь лучших команд по итогам основного этапа напрямую квалифицируются в ⅛ финала. Команды, занявшие места с девятого по двадцать четвёртое, сыграют в стыковом раунде, победители которого также пробьются в следующую стадию турнира.
Действующим обладателем трофея Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм», который в финале предыдущего сезона одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
Финальный матч нынешнего розыгрыша состоится 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.