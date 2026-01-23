Беспорядки на футбольном матче в Европе: как фанаты сорвали старт еврокубковой игры

Матч седьмого, предпоследнего тура основного этапа Лиги Европы между нидерландским «Утрехтом» и бельгийским «Генком», запланированный на 22 января 2026 года в Утрехте, стартовал с опозданием более чем на 50 минут. Причиной задержки стали беспорядки на гостевой трибуне, вызванные поведением болельщиков. Об этом сообщили официальные представители футбольного клуба «Утрехт» через социальную сеть X.