Ученые нашли простейший способ снизить риск смерти от рака

Ученые Университета Ла Троба пришли к выводу, что даже умеренное сокращение потребления алкоголя снижает смертность от онкологических заболеваний. Они проанализировали более 70 лет статистики Австралии по здоровью населения, смертности и уровню употребления алкоголя и табака. Результаты опубликованы в British Journal of Cancer.
Исследователи отметили, что регулярное употребление алкоголя связано с развитием рака печени, дыхательных и пищеварительных путей, толстой кишки и молочной железы. По их оценке, почти половина смертей от рака печени и верхних отделов аэродигестивного тракта у мужчин связана с алкоголем, у женщин значительную долю составляет рак груди.
Наиболее выраженная связь выявлена у людей старше 50 лет. Ученые объяснили это накопительным эффектом, при котором вред от алкоголя усиливается с возрастом и проявляется спустя годы.
Моделирование показало, что снижение потребления всего на один литр чистого спирта на человека в год может уменьшить смертность от этих видов рака на несколько процентов. Авторы журнала подчеркнули, что сокращение потребления алкоголя на уровне всей популяции остается одним из самых эффективных способов профилактики онкологических заболеваний.
