Ученые нашли простейший способ снизить риск смерти от рака

Моделирование показало, что снижение потребления всего на один литр чистого спирта на человека в год может уменьшить смертность от этих видов рака на несколько процентов. Авторы журнала подчеркнули, что сокращение потребления алкоголя на уровне всей популяции остается одним из самых эффективных способов профилактики онкологических заболеваний.