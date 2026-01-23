Эксперт Ганькина рассказала, как получить компенсацию за переработки на удаленке

Получить доплату за переработки на удаленке можно — для этого достаточно зафиксировать все дополнительные задачи, выходящие за рамки рабочего дня. Об этом рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
По словам эксперта, речь идет о письмах на корпоративной почте, задачах на внутреннем портале и сообщениях в рабочих чатах. Она подчеркнула, что удаленный формат «не отменяет требований трудового законодательства».
— С точки зрения закона, внеурочная работа — это работа за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя. И не имеет значения, где вы ее выполняете: в офисе или сидя у себя в квартире, — отметила Ганькина.
Главная проблема, с которой сталкиваются сотрудники на удаленке, — фиксация факта переработки. Здесь должно действовать правило — если нет фиксации, то отсутствуют и доказательства. Поэтому все задания, выходящие за рамки рабочего времени, нужно подтверждать письменно, передает Lenta.ru.
Сотрудникам могут назначить дисциплинарное взыскание за частые перекуры, если они нарушают установленный режим рабочего времени. Об этом предупредил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист Елена Рудакова, в свою очередь, рассказала «Вечерней Москве», как часто сотрудникам можно выходить на перекуры и как это регулируют в России. По ее словам, только локальные акты могут устанавливать количество перекуров.