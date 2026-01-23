Жители Омска обнаружили во дворе гейзер с активно кипящей водой

Омичи жалуются на последствия очередной коммунальной аварии, произошедшей на Левобережье. После того, как трубы теплотрассы были залатаны, во дворе на улице Рокоссовского бурно забил из-под земли гейзер с кипятком.
«Здравствуйте. Снова на “связи” дом № 28 по улице Рокоссовского. После произведенных пару дней назад ремонтных работ на теплотрассе, опять случился мощный прорыв. Провалилась яма, а в ней шумно булькает кипяток. Мы не знаем куда он течет. Но мы слышим, как там жутко булькает горячая вода по большим давлением. Нам страшно жить в доме, ходить и ездить мимо. Вдруг асфальт провалится? Так сваришься в этом кипятке! Помогите пожалуйста снова дать огласку, а то власти уже отчитались, что ремонтные работы завершены и все у нас хорошо», — говорится в сообщении телеграм-канала «Аварийный Омск».
На прикрепленной в качестве доказательства видеозаписи видно, что громко бурлящая вода уже серьезно размыла яму и разрушает окружающий асфальт. В комментариях под записью омичи активно сочувствуют автору поста, при этом сообщая о своих проблема. Так, по информации комментаторов, проблемы с отоплением до сих пор испытывают жители Чкаловского поселка и жилого комплекса «Серебряный берег».