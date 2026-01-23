Делят 300 млн: раскрыты детали громкого развода Джигана и Самойловой

Скандальный развод рэпера Джигана (Денис Устименко) и блогера Оксаны Самойловой продолжает набирать обороты. Супруга намерена забрать все имущество себе, а артист хочет разделить поровну.
Юристы рассказали, что стоит за громким брачным договором и как Джиган сможет его аннулировать.
Развод после 13 лет брака.
В октябре прошлого года блогер Самойлова подала заявление на развод с Джиганом после 13 лет брака. Они познакомились в 2009 году, а спустя три года поженились. В браке у них родилось четверо детей: Ариела, Лея, Майя и Давид.
17 ноября мировой суд в Москве дал паре два месяца на примирение. Тогда блогер заявила, что не готова мириться с супругом, а Джиган выразил надежду, что сможет восстановить мир в семье.
19 января состоялось очередное заседание по разводу, но брак так и не был расторгнут. Препятствием к завершению процедуры стал брачный договор, подписанный супругами в 2020 году.
Согласно договору, все нажитое в браке имущество после развода должно перейти Самойловой. Представители Джигана настаивают на том, что документ был подписан, когда артист принимал лекарства и проходил лечение, то есть находился в «уязвимом состоянии», что не позволило ему в полной мере осознавать последствия.
По информации на октябрь 2025 года, Самойлова и Джиган владеют общим имуществом примерно на 300 миллионов рублей, который включает в себя дом площадью 850 квадратных метров, три квартиры в Москве, апартаменты в ОАЭ, ферму за 100 млн рублей и люксовые автомобили.
Аннулирование брачного договора.
Адвокат артиста Сергей Жорин в беседе с aif.ru рассказал, что, кроме «уязвимого состояния», есть и другие основания для признания брачного договора звездной пары недействительным.
«Есть и другие основания для признания брачного договора недействительным. В частности, когда условия брачного договора ставят одну из сторон в крайне неблагоприятное положение. Что такое “крайне неблагоприятное положение” — закон не расшифровывает в виде списка, поэтому суды оценивают обстоятельства конкретного дела. В практике в эту зону чаще попадают конструкции, когда один супруг фактически полностью лишается результата совместной жизни», — пояснил Жорин.
Адвокат добавил, что есть ряд и других оснований для признания сделки недействительной. Например, когда человек в момент подписания не мог понимать значение своих действий или руководить ими или когда договор был заключен под влиянием существенного заблуждения.
Основания для признания договора недействительным.
Юрист Иван Соловьев в разговоре с aif.ru назвал и другие основания, по которым договор, в том числе и брачный, можно признать недействительным.
«Брачный контракт можно признать недействительным по тем же основаниям, что и любой другой договор. Это заключение его под давлением, принуждением, шантажом, под влиянием обмана или угрозой жизни и здоровью. При этом данные обстоятельства должны быть подтверждены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу», — пояснил юрист.
Соловьев добавил, что договор могут признать недействительным, если в момент заключения сделки гражданин находился в состоянии, при которым не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
«Что касается брачного договора, то суд может также признать его недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение», — добавил специалист.
«Схема Джигана».
По словам Соловьева, если договор все же признают недействительным, это может стать «схемой Джигана» по аналогии со «схемой Долиной».
«Правовые основания для иска найти нетрудно. Главное, чтобы суд признал их соответствующими действительности и достаточными для принятия справедливого решения. Действия Джигана в сфере семейного законодательства по признанию брачного договора недействительным в случае успеха рискуют стать “схемой Джигана” по аналогии со схемой Долиной в сфере отъема недвижимости у добросовестного приобретателя», — пояснил специалист.
Отметим, что «схемой Долиной» прозвали ситуацию, когда хозяин квартиры после продажи жилья пытается оспорить сделку и признать ее недействительной. Чаще всего это происходит под сомнительным предлогом.
