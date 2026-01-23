Делят 300 млн: раскрыты детали громкого развода Джигана и Самойловой

«Брачный контракт можно признать недействительным по тем же основаниям, что и любой другой договор. Это заключение его под давлением, принуждением, шантажом, под влиянием обмана или угрозой жизни и здоровью. При этом данные обстоятельства должны быть подтверждены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу», — пояснил юрист.