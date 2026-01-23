Белоруска Соболенко чудом спаслась в матче с Потаповой на Australian Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко с огромный трудом выиграла матч третьего круга Australian Open у 55-й ракетки Анастасии Потаповой из Австрии со счетом 7:6 (4), 7:6 (7).
Соболенко в первом сете повела с брейком 2:0, но Потапова тут же вернула подачу, сравняв счет — 2:2. Судьба партии решилась на тай-брейке, который выиграла Арина — 7:4.
Во втором сете Соболенко сделала два брейка и повела 4:0. Однако, этого преимущества, чтобы уверенно закончить матч ей не хватило. Потапова совершила потрясающий камбэк — 4:4. В этот момент Арина пришла в себя и взяла подачу Анастасии — 5:4. Уже в следующем гейме Соболенко могла бы на своей подаче закончить матч, но новая серия ошибок первой ракетки позволила Потаповой снова отыграться — 5:5. Судьба матча решилась на тай-брейке, интрига которого была закручена до предела.
Потапова вела 6:3, имея три сетбола. Соболенко, в очередной раз показав свой бойцовский характер, сравняв счет — 6:6. Но Потапова получила четвертый сетбол. И его Соболенко отыграла. Это был перелом. Концовка осталась за белоруской — 9:7.
Это 19-й выигранный подряд тай-брейк Арины Соболенко на турнирах «Большого шлема». Такое в женском теннисе не удавалось никому.
Соболенко выиграла очень тяжелый матч у далеко не самой рейтинговой соперницы, вызвав опасения за свои дальнейшие перспективы на турнире. Белоруска в этом матче совершила 44 невынужденные ошибки. В четвертом круге Соболенко встретится с 16-й ракеткой мира 19-летней Викторией Мбоко из Канады.
