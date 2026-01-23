Белоруска Соболенко чудом спаслась в матче с Потаповой на Australian Open

Во втором сете Соболенко сделала два брейка и повела 4:0. Однако, этого преимущества, чтобы уверенно закончить матч ей не хватило. Потапова совершила потрясающий камбэк — 4:4. В этот момент Арина пришла в себя и взяла подачу Анастасии — 5:4. Уже в следующем гейме Соболенко могла бы на своей подаче закончить матч, но новая серия ошибок первой ракетки позволила Потаповой снова отыграться — 5:5. Судьба матча решилась на тай-брейке, интрига которого была закручена до предела.