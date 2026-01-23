В Иркутском районе готовят к запуску производство кормов для домашних животных

Продукцию будут выпускать под брендом HEADER. Это первый в России подобный проект, основанный на уникальной рецептуре с использованием высокобелкового концентрата из личинок черной львинки, разработанной совместно с иркутским научно-производственным объединением «Инсектопротеин». Объединение является резидентом «Сколково».
Продукцию производят из отечественного сырья, что полностью соответствует стратегии импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Оборудование для производства было приобретено благодаря льготному займу Фонда развития промышленности Иркутской области в размере 19,8 млн рублей. Эти средства были предоставлены в рамках субсидии министерства сельского хозяйства региона по поддержке предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Новое производство посетили министр экономического развития и промышленности региона Виктор Цишковский и исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина. Марина Кожарина отметила, что поддержка перерабатывающих предприятий через льготные займы является эффективным инструментом развития агропромышленного комплекса. По ее словам, каждый вложенный рубль дает более чем двукратную отдачу в виде налогов и новых рабочих мест.
Проект компании «ТехноПолимер», занимающейся производством щеточной продукции для дорожной и аэродромной техники, уникален применением инновационной рецептуры с черной львинкой. Это повышает качество кормов и укрепляет здоровье животных. Такие решения являются первыми в России.
Компания «ТехноПолимер» была основана в 2013 году и является ведущим в Восточной Сибири производителем щеточной продукции. Решение о диверсификации бизнеса и запуске направления по производству кормов было принято в 2023 году. Для запуска нового бренда потребовалась маркетинговая поддержка центра «Мой бизнес», работающего в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты центра оказали комплексное дизайн-сопровождение, разработав торговую марку, брендбук и дизайн упаковки. Также центр оформил поручительство по проекту.
Виктор Цишковский подчеркнул, что компания имеет успешный опыт реализации проектов с государственной поддержкой. Ранее предприятие полностью вернуло заем Корпорации развития региона на модернизацию щеточного производства. Новая инициатива также получила комплексное сопровождение: помимо займа ФРП Иркутской области, предприятие привлекло средства федерального Фонда развития промышленности на внедрение системы маркировки товаров, что критически важно для выхода в торговые сети.
Продукцию будут реализовывать через маркетплейсы и сети зоомагазинов по всей России. Общая сумма средств, вложенных в организацию нового производства, составляет более 50 млн рублей.