В Иркутском районе готовят к запуску производство кормов для домашних животных

Компания «ТехноПолимер» была основана в 2013 году и является ведущим в Восточной Сибири производителем щеточной продукции. Решение о диверсификации бизнеса и запуске направления по производству кормов было принято в 2023 году. Для запуска нового бренда потребовалась маркетинговая поддержка центра «Мой бизнес», работающего в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты центра оказали комплексное дизайн-сопровождение, разработав торговую марку, брендбук и дизайн упаковки. Также центр оформил поручительство по проекту.