Трамп отозвал направленное Канаде приглашение в Совет мира

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 января, сообщил, что Совет мира отозвал приглашение Канаде присоединиться к международной организации, ранее направленное премьер-министру страны Марку Карни.
— Уважаемый премьер-министр Карни, пожалуйста, примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были, — написал американский президент в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп 22 января подписал устав Совета мира и заявил, что лично возглавит эту организацию. По его словам, новый Совет будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на урегулировании международных конфликтов. Документ подписали представители 19 стран на встрече в Давосе.
Ранее Трамп говорил о том, что Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».