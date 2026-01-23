Ученый Досс заявил, что новое фото доказывает, 3I/ATLAS — не просто комета

На изображениях, по всей видимости, виден значительный пылевой хвост, который мы до сих пор называли антихвостом. Учитывая почти идеальное выравнивание Солнца и 3I/ATLAS (0,69°), это означает, что пылевой хвост не может быть действительно обращен к Солнцу, многие считали это аномалией. Вместо этого мы наблюдаем пылевой хвост под ожидаемым отрицательным углом скорости (точно противоположным направлению движения; как инверсионный след реактивного самолета), отметил ученый.