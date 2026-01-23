Ученый Досс заявил, что новое фото доказывает, 3I/ATLAS — не просто комета

Американский астроном Дрю Досс изучил новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, который выровнялся по отношению к Земле и Юпитеру, и заявил, что человечество получило очередные доказательства — это не просто комета, узнал aif.ru. из канала ученого в социальной сети X*.
По его словам, он использовал фотографии объекта Scarmato от 21 января.
На изображениях, по всей видимости, виден значительный пылевой хвост, который мы до сих пор называли антихвостом. Учитывая почти идеальное выравнивание Солнца и 3I/ATLAS (0,69°), это означает, что пылевой хвост не может быть действительно обращен к Солнцу, многие считали это аномалией. Вместо этого мы наблюдаем пылевой хвост под ожидаемым отрицательным углом скорости (точно противоположным направлению движения; как инверсионный след реактивного самолета), отметил ученый.
Он добавил, что такое поведение ожидаемо, если частицы пыли крупнее, чем у типичной кометы. Количество материала, обработанного галактическими космическими лучами, может объяснить размер частиц. Ядро было облучено на глубине десятков метров под поверхностью. Воздействие галактических космических лучей в течение миллиардов лет повредило бы материал на атомном уровне, сделав его хрупким и склонным к отслаиванию, подчеркнул Досс.
«В конечном итоге, угол наклона пылевого хвоста исключает ряд теорий, которые считались аномалиями, таких как возможное наличие двигательной установки, защита от солнечного излучения и т. д. Как уже многие говорили, это не просто комета, и, вероятно, требуется совершенно новая классификация объекта», — подытожил Досс.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.
Ранее станции в РФ, КНР и США обнаружили, что 3I/ATLAS опять сканирует Землю.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.