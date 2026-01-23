Как будем отдыхать и работать в феврале, рассказали жителям Челябинской области

Многие знают поговорку «путь к сердцу мужчины лежит через желудок», и некоторые её даже придерживаются. А 23 февраля — возможность побаловать своего парня, мужа, сына или отца вкусными блюдами, особенно, если в этот день все собираются на семейное застолье. Ранее «Пчела» подобрала идеи рецептов для полноценного праздничного стола, который точно не оставит мужчину равнодушным.