Как будем отдыхать и работать в феврале, рассказали жителям Челябинской области

Основу выходных в последнем зимнем месяце составляют традиционные субботы и воскресенья — восемь дней. Ещё один выходной добавится в счёт Дня защитника Отечества, который отмечают 23 февраля. В этом году значимая дата выпадает на понедельник, поэтому жители будут отдыхать с 21 по 23 февраля включительно.
— Для сотрудников, работающих по сменному или иному индивидуальному графику, количество рабочих и выходных дней определяется их расписанием. При таком режиме рабочий день (или смена) могут выпасть на любой день недели, включая праздничные дни, — добавили эксперты сервиса SuperJob. — Работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.
Многие знают поговорку «путь к сердцу мужчины лежит через желудок», и некоторые её даже придерживаются. А 23 февраля — возможность побаловать своего парня, мужа, сына или отца вкусными блюдами, особенно, если в этот день все собираются на семейное застолье. Ранее «Пчела» подобрала идеи рецептов для полноценного праздничного стола, который точно не оставит мужчину равнодушным.