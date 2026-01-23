Ричмонд
Жители Камчатки прорыли в сугробе 10-метровый тоннель в спортзал

На Камчатке местные жители прорыли в снегу 10-метровый тоннель, чтобы попасть в спортзал.

Источник: Аргументы и факты

Жители Петропавловска-Камчатского прорыли в сугробе 10-метровый тоннель, ведущий в спортзал.

Кадры с тоннелем появились в Сети. На видео запечатлено, как двое легко одетых молодых мужчин пробираются через вырытый проход в спортзал.

«Вот так вот, ребят, тренируемся на Камчатке, — говорит автор ролика. — Вот мы попали в зал, можно тренироваться».

Ранее сообщалось, что выпавшие на Камчатке осадки признаны уникальными за период около 60 лет.

В Сети появились изображения, сгенерированные ИИ, с заваленными снегом многоэтажками на Камчатке, где дети скатываются с сугробов девятых этажей. Снимки вызвали бурю обсужений среди иностранных пользователей.