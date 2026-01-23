Жители Камчатки прорыли в сугробе 10-метровый тоннель в спортзал

Жители Петропавловска-Камчатского прорыли в сугробе 10-метровый тоннель, ведущий в спортзал.
Кадры с тоннелем появились в Сети. На видео запечатлено, как двое легко одетых молодых мужчин пробираются через вырытый проход в спортзал.
«Вот так вот, ребят, тренируемся на Камчатке, — говорит автор ролика. — Вот мы попали в зал, можно тренироваться».
Ранее сообщалось, что выпавшие на Камчатке осадки признаны уникальными за период около 60 лет.
В Сети появились изображения, сгенерированные ИИ, с заваленными снегом многоэтажками на Камчатке, где дети скатываются с сугробов девятых этажей. Снимки вызвали бурю обсужений среди иностранных пользователей.