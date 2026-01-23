ФК «Ростов» присудили выплатить более 168 млн рублей донскому минспорта

Решение было вынесено 19 января. Согласно материалам дела, рассмотрение которого началось в конце июля 2025 года, министерство требовало взыскать с клуба не только основную сумму долга, но и проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд также взыскал с ФК «Ростов» проценты в размере 16,8 млн рублей, а кроме того, постановил начислять проценты на сумму долга с 20 января 2026 года до момента фактической выплаты. Дополнительно с клуба взыскана государственная пошлина в доход федерального бюджета в размере 1,4 млн рубля.