СНГ, Китай и Башкирия: откуда в Татарстан едут учиться студенты

Но дело в том, что ежегодный приток в Татарстан десятков тысяч иногородней молодежи — штука посильнее, как говорится, «Фауста» Гете. В силу вузовской социализации — в отличие от иностранцев — такие студенты чаще всего в Татарстане потом и остаются. Ведь мощность образовательной миграции, как правило, зиждется не столько на качестве высшей школы, сколько на красочных перспективах — будущего трудоустройства, профессионального роста, насыщенной и комфортной жизни. А Казань в этом плане давно уже доказала, что третья столица России не просто зарегистрированный городом еще в 2009-м в Роспатенте товарный знак. А объективная реальность, данная нам всем в ощущениях.