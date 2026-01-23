Ученые обнаружили скрытую причину гипертонии

Недостаток особого типа жировой ткани — бежевого жира — напрямую связан с резким ростом артериального давления. К такому выводу пришли исследователи, изучившие влияние разных видов жира на состояние сосудов и работу сердца.
В ходе работы ученые наблюдали за генетически модифицированными мышами, у которых полностью отсутствовал бежевый жир, схожий с бурой жировой тканью человека. Исследование показало, что при его отсутствии жировые клетки вокруг кровеносных сосудов начинают вырабатывать избыточное количество фермента QSOX1.
Дальнейший анализ выявил, что избыток этого фермента запускает активацию генов, отвечающих за фиброз. В результате сосуды уплотняются, теряют эластичность, а сердцу приходится работать интенсивнее, что и приводит к развитию гипертонии.
Авторы работы отметили, что подобный механизм характерен не только для животных. У людей с определенными генетическими мутациями, затрагивающими те же процессы, также фиксируется повышенное давление. Как говорится в исследовании, это открытие может стать основой для новых подходов к профилактике и лечению гипертонии, от которой страдают миллионы людей.
«Вечерняя Москва» выяснила у терапевта, клинического фармаколога и кардиолога Андрея Кондрахина, когда можно умереть от гипертонии и как протекает эта болезнь.