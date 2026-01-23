Ученые обнаружили скрытую причину гипертонии

Авторы работы отметили, что подобный механизм характерен не только для животных. У людей с определенными генетическими мутациями, затрагивающими те же процессы, также фиксируется повышенное давление. Как говорится в исследовании, это открытие может стать основой для новых подходов к профилактике и лечению гипертонии, от которой страдают миллионы людей.