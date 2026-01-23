Пересадку почки в Хабаровском крае теперь оплатят по полису ОМС

С 2026 года операции по пересадке почки будут оплачиваться по полису ОМС, что позволит большему количеству больных получить новый орган и вернуться к нормальной жизни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Высокотехнологичные операции, которые оплачивались из федерального бюджета, перешли в разряд почти обычных, финансирование которых берут на себя региональные отделения ОМС.
— Это говорит о том, что больше половины регионов страны, в том числе и Хабаровский край, в состоянии проводить такие трансплантации органов, они стали членами клуба трансплантологов, — сказал главный врач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Андрей Субботин. — У них очень высокий уровень медицинской помощи. Трансплантология подталкивает к развитию всей медицины — хирургической, лабораторной, реанимационно- анестезиологической службы. Расширение возможностей трансплантации — шаг к тому, что мы возьмем под свой контроль пациентов, которые находятся на диализе и нуждаются в пересадке почки.
Главврач отметил, что недавно в больнице побывал губернатор края Дмитрий Демешин, он пообещал помощь в приобретении дополнительного оборудования, чтобы увеличить количество выполняемых операций и организовать оперативную транспортировку пациентов в больницу.
Как говорят медики, проблема сегодня не в деньгах, а в наличии донорских органов, именно поэтому директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, профессор, общепринятый лидер в этой области в мире Сергей Готье настойчиво говорит о родственной трансплантологии.
— В прошлом году в стране проведено больше 2 тысяч операций по пересадке органов, в Хабаровском крае 34, — сказал главный внештатный трансплантолог ДФО, заведующий отделением урологии трансплантации почки Евгений Молчанов. — Операции и дальше для пациентов будут бесплатными. Сколько бы мы ни заявили подобных вмешательств, все они будут оплачены. Расширяются возможности хирургов.
По данным ОМС, стоимость одной операции по пересадке почки обходится в 1,3 млн рублей.
Евгений Молчанов отметил, что теперь хирурги могут оперировать пациентов из любого региона страны. Хабаровский край мог бы взять на обслуживание больных из ЕАО, где подобных операций не делают. Зачем это нужно? Чем больше лист ожидания, тем выше вероятность удачного подбора органа кому-то из стоящих в очереди, которые годами ждут своего шанса.