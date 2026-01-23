Пересадку почки в Хабаровском крае теперь оплатят по полису ОМС

— Это говорит о том, что больше половины регионов страны, в том числе и Хабаровский край, в состоянии проводить такие трансплантации органов, они стали членами клуба трансплантологов, — сказал главный врач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Андрей Субботин. — У них очень высокий уровень медицинской помощи. Трансплантология подталкивает к развитию всей медицины — хирургической, лабораторной, реанимационно- анестезиологической службы. Расширение возможностей трансплантации — шаг к тому, что мы возьмем под свой контроль пациентов, которые находятся на диализе и нуждаются в пересадке почки.