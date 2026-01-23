Авиарейс в Калининград могут запустить из Гродно

У нас сегодня действует прямой авиарейс Калининград — Минск. В настоящее время активно рассматривается запуск рейса Гродно — Калининград. Гродно сейчас завершил все процедуры по обновлению аэропорта, и им интересно это направление", — сказал чиновник.