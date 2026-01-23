Авиарейс в Калининград могут запустить из Гродно

Власти Калининградской области заинтересованы в еще одном пересадочном узле для россиян и туристов, рассказал руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута.
У нас сегодня действует прямой авиарейс Калининград — Минск. В настоящее время активно рассматривается запуск рейса Гродно — Калининград. Гродно сейчас завершил все процедуры по обновлению аэропорта, и им интересно это направление", — сказал чиновник.
Кроме улучшения логистики, в Калининграде рассчитывают, что запуск нового рейса позволит снизить цены для пассажиров, путешествующих в этом направлении.
Любопытно, что в июне сообщалось о возможности открытия авиасообщения с Калининградом из Бреста. Об этом говорил губернатор российской области Алексей Беспрозванных.