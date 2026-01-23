Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейс в Калининград могут запустить из Гродно

Беларусь и руководство Калининградской области России обсуждают возможность открытия нового воздушного маршрута. Регулярные рейсы в Калининград хотят организовать из Гродно, пишет ТАСС.

Источник: Freepik

Власти Калининградской области заинтересованы в еще одном пересадочном узле для россиян и туристов, рассказал руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута.

У нас сегодня действует прямой авиарейс Калининград — Минск. В настоящее время активно рассматривается запуск рейса Гродно — Калининград. Гродно сейчас завершил все процедуры по обновлению аэропорта, и им интересно это направление", — сказал чиновник.

Кроме улучшения логистики, в Калининграде рассчитывают, что запуск нового рейса позволит снизить цены для пассажиров, путешествующих в этом направлении.

Любопытно, что в июне сообщалось о возможности открытия авиасообщения с Калининградом из Бреста. Об этом говорил губернатор российской области Алексей Беспрозванных.