В Уфе в 2026 году начнется реконструкция здания Госцирка

Первый этап капремонта уфимского цирка оценили почти в 870 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в 2026 году, наконец, стартует капитальный ремонт здания цирка. Об этом на заседании регионального правительства сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Как подчеркнул вице-премьер Урал Кильсенбаев, реконструкция этого объекта станет одним из самых ожидаемых проектов в республике в наступившем году. На первый этап работ из бюджета планируется выделить 869,4 миллиона рублей.

Цирк на проспекте Октября признали аварийным и закрыли для посещения еще в 2017 году. Первоначальный проект его восстановления не смог пройти государственную экспертизу. Удалось это сделать только в конце 2025 года, когда было получено положительное заключение.