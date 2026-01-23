В Уфе в 2026 году начнется реконструкция здания Госцирка

В Уфе в 2026 году, наконец, стартует капитальный ремонт здания цирка. Об этом на заседании регионального правительства сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Как подчеркнул вице-премьер Урал Кильсенбаев, реконструкция этого объекта станет одним из самых ожидаемых проектов в республике в наступившем году. На первый этап работ из бюджета планируется выделить 869,4 миллиона рублей.
Цирк на проспекте Октября признали аварийным и закрыли для посещения еще в 2017 году. Первоначальный проект его восстановления не смог пройти государственную экспертизу. Удалось это сделать только в конце 2025 года, когда было получено положительное заключение.