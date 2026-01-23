Как будет работать ограничение на интернет по «безлимиту». Спросили у мобильных операторов

Зачем ввели ограничение?
В Минсвязи считают, что оно сбалансирует нагрузку на сети сотовой связи. В ведомстве отметили, что сейчас «фиксируется значительное потребление ресурсов сетей сотовой связи отдельными абонентами».
Каких тарифных планов коснется ограничение?
Как пояснили в сети Life, регулирование введено только для тарифов с полным безлимитным интернетом.
Например, у нас на данный момент такой тариф один — «Бесконечный Pro Max». При этом не все его абоненты расходуют более 30 Гб интернет-трафика в месяц", — рассказали в компании.
Сколько мобильного интернета используют белорусы?
Среднее потребление мобильного интернета среди всех пользователей Life сегодня составляет около 25 Гб в месяц.
В МТС рассказали, что в среднем пользователи мобильного интернета используют до 20 Гб трафика в месяц.
При этом потребление каждого конкретного абонента очень индивидуально и зависит от объема просмотренного видеоконтента, активности в стриминговых сервисах, соцсетях и других приложениях, а также от привычек: например, раздавать трафик или своевременно переключаться между мобильным интернетом и Wi-Fi", — уточнили в МТС.
В А1 данных об объемах использования интернета абонентами не предоставили.
Если выберу 30 Гб, останусь без интернета?
Нет. В компаниях всех мобильных операторов подчеркивают, что интернет после преодоления порога не отключают, он остается безлимитным, и абонент не уходит в минус. Просто его скорость будет до 1 Мбит/с.
Скорость 1 Мбит/с — это очень мало?
Смотря для каких целей вы будете использовать интернет. Такая скорость позволяет просматривать тексты, работать с электронной почтой, обмениваться сообщениями в мессенджерах.
Теоретически также — слушать подкасты, серфиться по не перегруженным мультимедиасайтам и даже смотреть видео в низком разрешении. Тяжелые фото, видео- и аудиофайлы на такой скорости будут грузиться медленно. А, например, фильм весом в 1,5 Гб будет скачиваться примерно три часа.
Если в тарифе указано «безлимит интернет» и «безлимит мессенджеры», эти 30 Гб суммируются?
Нет, не суммируются.
Постановление касается только тарифов с полным безлимитным интернетом, где нет ограничений ни по объему, ни по скорости. «Безлимит» на социальные сети и мессенджеры под эту регуляцию не попадает", — объяснили в компании Life.
Как сейчас работают безлимитные тарифы и нужно ли экономить уже сегодня?
Новую норму операторы начнут применять с 23 февраля.
Сейчас все тарифные планы компании продолжают действовать в прежнем формате, — сказали нам в А1. — Об изменениях, предусмотренных законодательством, абоненты будут уведомлены дополнительно".
Оповестить абонентов о новых деталях обслуживания в скором времени обещают также Life и МТС.
Превысил порог в 30 Гб, но нужен хороший интернет: что делать?
Вариантов два: или заранее сменить тарифный план, исходя из своих потребностей, или доплачивать за скорость на безлимитном тарифе.
Если абоненту нужен интернет на высокой скорости, он может подключить дополнительную услугу с пакетами трафика. Например, у Life 20 Гб интернета на максимальной скорости обойдется в шесть рублей в месяц.
Чтобы докупить быстрый интернет, ходить никуда не нужно: услуга подключается или в мобильном приложении операторов, или через USSD-запрос.