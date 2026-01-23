Как будет работать ограничение на интернет по «безлимиту». Спросили у мобильных операторов

При этом потребление каждого конкретного абонента очень индивидуально и зависит от объема просмотренного видеоконтента, активности в стриминговых сервисах, соцсетях и других приложениях, а также от привычек: например, раздавать трафик или своевременно переключаться между мобильным интернетом и Wi-Fi", — уточнили в МТС.