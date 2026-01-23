В России призвали повысить стипендию: сколько хотят выплачивать

Документ предполагает закрепить на федеральном уровне гарантию, что стипендия не может быть ниже установленного прожиточного минимума на душу населения по России. По мнению Миронова, повышение позволит создать более справедливую и предсказуемую систему поддержки студентов, большинство из которых вынуждены совмещать учёбу с работой.