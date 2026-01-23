Ричмонд
В России призвали повысить стипендию: сколько хотят выплачивать

В Госдуме хотят поднять стипендию студентам-очникам до 18,9 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, предлагающий поднять минимальный размер стипендии для студентов-очников до уровня прожиточного минимума. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, в 2026 году эта сумма превышает 18 900 рублей в месяц.

Документ предполагает закрепить на федеральном уровне гарантию, что стипендия не может быть ниже установленного прожиточного минимума на душу населения по России. По мнению Миронова, повышение позволит создать более справедливую и предсказуемую систему поддержки студентов, большинство из которых вынуждены совмещать учёбу с работой.

«Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Миронов также считает необходимым ввести ежегодную индексацию стипендий, чтобы их размер не отставал от роста цен.

Прежде в Госдуме выступили с инициативой обязать ВУЗы выделять для студенческих семей отдельные жилые помещения.